Минниханов о коронавирусе в Татарстане: ситуация находится на постоянном контроле

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с председателем Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым. Он рассказал о готовности системы здравоохранения республики к условиям пандемии коронавируса.

Минниханов отметил, что ситуация находится на постоянном контроле. В регионе есть резерв инфекционных коек, а все медорганизации обеспечены оборудованием, кислородом, медикаментами и средствами защиты.

Также в Татарстане усилили работу кол-центра «122». Оперативный штаб республики работает в ежедневном режиме, сообщает пресс-служба президента РТ.

Нагрузка на медицинские организации и службу скорой медицинской помощи наблюдается из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ. За сутки в больницы поступает более 18 тысяч звонков, свыше 4 тысяч звонков на горячую линию 122, свыше 3 тысяч вызовов — в службу скорой медицинской помощи.

По состоянию на понедельник, 31 января, число развернутых коек в РТ составляет 3 912 (из них занято — 82,8%). У Татарстана есть резерв для их разворачивания в случае необходимости. В республике ведут мониторинг количества больных и занятых коек. Данные ежедневно докладывают президенту РТ Рустаму Минниханову.

Маргарита Головатенко