Главное к утру: ДУМ РТ против наращивания продаж алкоголя в селах, «Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 3 февраля:
- Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» сыграл вничью с песчанокопской «Чайкой». Второй контрольный матч на первом зимнем сборе в Турции завершился со счетом 1:1. В следующий раз нижнекамцы сыграют против казахстанской команды «Кызыл-Жар». Игра состоится 6 февраля.
- Наталья Поклонская назначена на должность заместителя руководителя Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также Путин подписал указ об освобождении Поклонской от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кабо-Верде.
- В Татарстане утвердили дорожную карту создания в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом. Речь идет об учреждениях, которые расположены в сельской местности и малых городах. Комплекс мер утвержден в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Координатором по реализации мероприятий назначено Министерство образования и науки РТ.
- На прошлой неделе глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов отметил падение продаж алкоголя в сельских населенных пунктах численностью более 100 жителей, где отсутствуют торговые точки по продаже алкогольной продукции. В связи с этим он предложил увеличить число магазинов в селах и деревнях. Вчера Совет аксакалов ДУМ Татарстана призвал отказаться от расширения точек продажи алкоголя в селах республики. Сельские имамы ДУМ РТ ведут работу по сокращению подобных торговых точек. Это производится путем переговоров с местной властью, населением, предпринимателями и др. Совет аксакалов отмечает, что инициатива Госалкогольинспекции РТ противоречит задачам по сохранению татарско-мусульманских традиций. Таким образом, наращивание продажи алкоголя может перечеркнуть старания мухтасибатов ДУМ РТ по пропаганде здорового образа жизни.
- RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора MABB, запретившего вещание RT DE в Германии. Руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова заявила, что утверждения регулятора об ответственности RT DE Productions за вещание канала RT DE необоснованные. MABB пытается ложным образом выдать RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, который базируется в Москве.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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