RT DE Productions обжалует в суде запрет на вещание

Фото: Максим Платонов (архив)

RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого медиарегулятора MABB, запретившего вещание RT DE в Германии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель RT DE Productions Динара Токтосунова.

По ее словам, утверждения регулятора об ответственности RT DE Productions за вещание канала RT DE необоснованные. MABB пытается ложным образом выдать RT DE Productions за вещателя телеканала RT DE, который базируется в Москве.

— Мы не понимаем, зачем предположительно информированному и независимому регулирующему органу понадобилось действовать в соответствии с мотивами, кажущимися сугубо политическими и под эгидой ложной версии реальности, отвечающей его интересам. Разрешая своему регулятору поступать таким образом, Германия заявляет другим странам, подчиняющимся Европейским конвенциям: для всех действуют одни правила, а для вас — другие, — говорится в сообщении.

Запрет вещания телеканала RT DE прокомментировали и в МИД РФ. Как пояснили в ведомстве, СМИ функционировало на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание, которая полностью соответствует Европейской конвенции о трансграничном телевидении. В число ее участников входит ФРГ.

— Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ, — сообщили в российском МИД.

В сентябре видеохостинг YouTube удалил два канала RT DE и DFP без возможности восстановления. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такое решение «настоящей медийной войной», объявленной России Германией.



Диана Жиленкова