В Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию условий для занятий спортом в сельских учреждениях
В Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Речь идет об учреждениях, которые расположены в сельской местности и малых городах. Комплекс мер утвержден в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
Координатором по реализации мероприятий назначено Министерство образования и науки РТ.
В январе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Ее целью является обеспечение доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации у молодых людей к ведению здорового образа жизни.
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