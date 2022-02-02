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В Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию условий для занятий спортом в сельских учреждениях

20:21, 02.02.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию условий для занятий спортом в сельских учреждениях
Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвердили «дорожную карту» по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для занятий физической культурой и спортом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Речь идет об учреждениях, которые расположены в сельской местности и малых городах. Комплекс мер утвержден в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Фото: Ринат Назметдинов

Координатором по реализации мероприятий назначено Министерство образования и науки РТ.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Ее целью является обеспечение доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации у молодых людей к ведению здорового образа жизни.

Диана Жиленкова
Спорт Татарстан

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