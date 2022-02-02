«Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой»
Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» сыграл вничью с песчанокопской «Чайкой». Второй контрольный матч на первом зимнем сборе в Турции завершился со счетом 1:1.
В следующий раз нижнекамская команда сыграет против казахстанского «Кызыл-Жар». Игра состоится 6 февраля.
Вчера стало известно об отмене контрольного матча между «Рубином» и «Сочи». К такому решению пришли тренерские штабы футбольных клубов из-за внесения изменений в план тренировочного процесса.
Недавно у казанского клуба «Рубин» стартовали вторые сборы в Турции. Спортсмены сыграют с «Химками» и «Динамо». Игры пройдут 5 и 8 февраля.
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