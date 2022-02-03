Песков счел переброску войск США в Европу причиной для беспокойства

Переброска войск США в Европу — повод для беспокойства, поскольку это означает, что Америка продолжает наращивать напряженность в Европе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Переброска сил США в Европу, по словам Пескова, «лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться», сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Вчера президент США Джо Байден формально одобрил переброску дополнительных войск в Восточную Европу в ближайшие дни. В рамках переброски дополнительных сил на территории Польши и Германии будет размещено около двух тысяч военнослужащих ВС США. Еще около тысячи солдат будет переброшено из Германии в Румынию. В Пентагоне отдали приказ привести в повышенную боевую готовность еще несколько тысяч военных на случай возможной отправки в страны Европы.

Маргарита Головатенко