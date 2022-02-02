В Татарстане выявили 848 заболевших COVID-19 — максимум по региону с начала пандемии
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 848 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 2 февраля в Татарстане зарегистрировано 50 490 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 39 465 человек, в том числе 117 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 599 человек.
Вчера в республике зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения, сегодня этот рекорд был побит.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым