В Татарстане выявили 848 заболевших COVID-19 — максимум по региону с начала пандемии

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 848 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 2 февраля в Татарстане зарегистрировано 50 490 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 39 465 человек, в том числе 117 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 599 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в республике зарегистрировали рекордные 777 случаев заражения, сегодня этот рекорд был побит.

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Маргарита Головатенко