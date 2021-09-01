Детский омбудсмен Татарстана рассказала, как защитить ребёнка от опасной информации в интернете

«Родители должны сделать все, чтобы ребенок был ограничен от разного рода опасности в Сети. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РТ, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Так, родители могут ограничить доступ с устройств на запрещённые ресурсы или ограничить экранное время в гаджете. Ещё одна мера — занятость во внеурочное время.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению омбудсмена Татарстана, со стороны государства также необходим контроль и деятельность по блокировке вредоносных ресурсов.

— Даже в затруднительных ситуациях, я считаю, сначала лучше заблокировать ресурс, а потом, в случае ложной тревоги, запустить обратно, — приводит ее слова Nation News.

Кроме того, Волынец считает, что можно ввести запрет на нахождение детей в соцсетях.

В апреле детский омбудсмен РТ предложила обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях.

