Детский омбудсмен Татарстана предложила обучать школьников безопасности в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила обучать школьников безопасному поведению в социальных сетях. Соответствующее обращение она направила на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова

Волынец отметила, что дети все чаще становятся жертвами мошенников в соцсетях. Не понимая последствий, они вступают в группы по склонению к суициду. Для того чтобы защититься от манипуляций, они должны знать, какую информацию публиковать можно, а какую нет. Также дети должны понимать механизм создания фейков, чтобы не столкнуться с мошенничеством.

Волынец предложила привлечь к разработке методики специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов, сообщает RT.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях.



Ольга Плешкова