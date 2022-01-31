В России новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 — 124 070 случаев

За последние сутки в России выявили 124 070 случаев заболевания коронавирусом — это очередной рекорд с начала пандемии. Всего заболевших по стране зарегистрировали 11 861 077 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 31 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 30 130 человек, всего вылечившихся — 10 248 281 человек.

За сутки COVID-19 унес жизни 621 россиянина, всего от инфекции скончались 331 349 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Россия бьет собственный рекорд по суточному показателю заболеваемости коронавирусом несколько дней подряд. Вчера в стране выявляли 121 228 случаев.

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Маргарита Головатенко