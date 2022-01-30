Казанские школьники победили в региональном этапе всероссийской олимпиады по астрономии

Ученики IТ-лицея КФУ и лицея-интерната №2 Московского района Казани стали победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Татарстана.

Заключительный этап республиканской и региональный этап всероссийской олимпиады по астрономии среди учеников 7—11 классов общеобразовательных учреждений Татарстана проходил с 25 по 27 января в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Его проводил Республиканский олимпиадный центр. В олимпиаде приняли участие школьники из Казани, Набережных Челнов и 16 районов РТ, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе, победители и призеры регионального и заключительного этапов олимпиады прошлого года.

Участники выполняли теоретические и практические задания по небесной механике, физической природе тел Солнечной системы, строению и эволюции Вселенной. В составе жюри находились сотрудники Института физики Казанского федерального университета.

В заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по астрономии победили ученики IТ-лицея КФУ, казанского лицея-интерната №2 и челнинской школы №18, Призерами заключительных обоих этапов стал 31 школьник из Казани, Набережных Челнов, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Нижнекамского и Сабинского районов Татарстана.

Фото: Максим Платонов

10 января в Татарстане начался региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиад школьников 2021—2022 учебного года по 24 дисциплинам. Участие в них принимают ученики 9—11 классов, которые набрали достаточно баллов на муниципальном этапе, победители и призеры регионального этапа 2021—2022 учебного года.

Дарья Акимова