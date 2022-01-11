В Татарстане стартовал региональный этап олимпиады школьников по МХК, ОБЖ и технологии

10 января в Татарстане стартовал региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиад школьников 2021—2022 учебного года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Региональный этап состоится по 24 дисциплинам. Состязания проходят в одно и то же время по одинаковым заданиям. Участие в них принимают ученики 9—11 классов, которые набрали достаточно баллов на муниципальном этапе, победители и призеры регионального этапа 2021—2022 учебного года.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству, основам безопасности жизнедеятельности и технологии принимает Казань.

Маргарита Головатенко