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В Татарстане стартовал региональный этап олимпиады школьников по МХК, ОБЖ и технологии

11:36, 11.01.2022
В Татарстане стартовал региональный этап олимпиады школьников по МХК, ОБЖ и технологии
Фото: realnoevremya.ru

10 января в Татарстане стартовал региональный этап всероссийской и заключительный этап республиканской олимпиад школьников 2021—2022 учебного года, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Региональный этап состоится по 24 дисциплинам. Состязания проходят в одно и то же время по одинаковым заданиям. Участие в них принимают ученики 9—11 классов, которые набрали достаточно баллов на муниципальном этапе, победители и призеры регионального этапа 2021—2022 учебного года.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству, основам безопасности жизнедеятельности и технологии принимает Казань.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразование Татарстан

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