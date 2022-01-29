В Татарстане смертность выросла на 11% в 2021 году — скончались более 60 тысяч человек

В Татарстане в 2021 году скончался 60 301 человек, это на 11,1% больше, чем в 2020-ом — тогда показатель умерших составил 54276 человек, согласно данным Росстата.



В 2021 году естественная убыль населения достигла отметки в 19 365 жителей, что на 6,7 тысяч больше, чем годом ранее. Упала и рождаемость: в 2021 году в республике родились 40936 малышей, это на 662 меньше по сравнению с предыдущим годом.

В Татарстане от коронавируса в декабре 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го умерло почти в 3 раза больше пациентов — 616 против 214. Лишь в двух случаях COVID-19 не был основной причиной смерти, но повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания. У 62 человек COVID-19 не вызвал серьезных смертельных осложнений.

Фото: realnoevremya.ru

В России естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 миллиона человек, тогда как в 2020-ом составляла 688,7 тысячи человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность за 2021 год выросла на 15,9%. Это связано с избыточной смертностью от COVID-19.

Маргарита Головатенко