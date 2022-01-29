Естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек

В России естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат.

В январе — декабре прошлого года смертность выросла на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек (за 2020 год — 2,124 миллиона человек). Рождаемость за этот же период снизилась на 2,3% и составила 1,4 миллиона человек.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2020 году естественная убыль населения России составляла 688,7 тысячи человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность за 2021 год выросла на 15,9%. Это связано с избыточной смертностью от COVID-19. В Татарстане за 2021 год общая смертность населения выросла на 11,5%, в сравнении с 2020 годом.



Татьяна Леухина