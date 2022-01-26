Блинкен рассказал о деталях письменного ответа США по гарантиям

США готовы продолжать диалог с Россией по областям, в которых возможно сотрудничество. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что американская сторона не будет обнародовать предложения, которые были отправлены России. США надеются на аналогичные шаги Москвы.

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Блинкен рассказал, что в ближайшие дни планирует связаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет после того, как Москва ознакомится с ответом США, передает «РИА Новости».

Сегодня вечером посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО на требования Москвы о гарантиях безопасности. Комментировать что-либо прессе он отказался.



Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников.



Татьяна Леухина