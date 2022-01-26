Блинкен рассказал о деталях письменного ответа США по гарантиям
США готовы продолжать диалог с Россией по областям, в которых возможно сотрудничество. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он уточнил, что американская сторона не будет обнародовать предложения, которые были отправлены России. США надеются на аналогичные шаги Москвы.
Блинкен рассказал, что в ближайшие дни планирует связаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет после того, как Москва ознакомится с ответом США, передает «РИА Новости».
Сегодня вечером посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО на требования Москвы о гарантиях безопасности. Комментировать что-либо прессе он отказался.
Проект гарантий МИД России опубликовал 17 декабря 2021-го. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников.
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