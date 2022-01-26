НАТО планирует достичь прогресса в диалоге с Россией

НАТО решило дать письменный ответ России, поскольку намерено достичь серьезного прогресса в диалоге с Моской. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.



НАТО предлагает России установить прямую линию связи и возобновить работу представительств. При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс, передает ТАСС.

Также генсек Альянса заявил, что Россия должна вывести войска с Украины, Грузии и Молдавии.

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Посол США в России Джон Салливан в среду вечером привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО на требования Москвы о гарантиях безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни свяжется с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произойдет после того, как Москва изучит все предложения.

Татьяна Леухина