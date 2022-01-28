Директору казанского завода «Электроприбор» продлили срок домашнего ареста

Фото: Ирина Плотникова (архив)

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил срок домашнего ареста директору казанского завода «Электроприбор» Павлу Шацких до 3 мая.

Ранее тот же районный суд отказался продлевать обвиняемому срок содержания под стражей и заменил реальный арест домашним. Это решение не обжаловалось.

Суд заменил директору завода «Электроприбор» содержание под стражей на домашний арест 3 декабря 2021-го. При этом следователь УФСБ по РТ настаивал на продлении ареста сроком на три месяца. Подробнее — в материале «Реального времени».

С 10 июня 2021 года и до начала декабря Шацких находился под стражей. По версии ФСБ, он и зам по финансовым вопросам в «СТД-Радикс» Андрей Полшков с 2017 года похитили 446,2 млн рублей по 26 госконтрактам для нужд Минобороны, завышая закупочные цены на комплектующие от «СТД-Радикс», которые требовались для производства камер, используемых в многофункциональных беспилотниках-авиаразведчиках «Орлан-10», которые, в частности, применялись в Сирии.



Претензии Шацких не признает. По версии защиты, никаких хищений не было: все полученные в результате работы по контрактам средства расходовались в интересах предприятия на налоги, зарплату, обновление оборудования.

