Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка (младше 18 лет), и тех, кто совершили это преступление впервые — но по отношению к нескольким детям. Об этом сообщают «РИА Новости».

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.

18 января Государственная дума приняла во втором и третьем чтении законопроект, предусматривающий для педофилов-рецидивистов уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Тогда в нижней палате рассказали, что речь идет о наказании преступников, которых уже ранее судили за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за первое преступление в отношении двух и более детей.

В первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов Госдума приняла в конце 2021 года. Как заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, такое наказание — «справедливая мера, позволяющая изолировать выродков».



Фото: Олег Тихонов (архив)

Законопроект поддержала общественность, в том числе и Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что государство должно обеспечить безопасность семей и детей и для этого необходимо принять все возможные меры.



Максим Кокунин