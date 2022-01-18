Волынец поддержала закон о пожизненном заключении для педофилов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала закон о пожизненном заключении педофилов.



Теперь, согласно поправкам к закону, за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо сопряженное с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, будет грозить пожизненное заключение.

В качестве положительной стороны Волынец отметила сам факт принятия закона.

«Плохо, что нужно дожидаться второй жертвы, чтобы нелюди получили пожизненное наказание. Учитывая латентность этих преступлений, раскрывается лишь небольшая их часть. В силу понятных обстоятельств, конечно. Многие дети в силу возраста не понимают, что с ними происходит или стесняются, или же они просто запуганы педофилами. И, к сожалению, насилие может происходить годами», — приводит ее слова RT.

«Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится, — сказала Волынец, — об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе».

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане отметила, что государство должно обеспечить безопасность семей и детей и для этого необходимо принять все возможные меры.

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Сегодня Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий для педофилов-рецидивистов уголовное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Волынец и ранее выступала с предложением пожизненно лишать свободы педофилов, даже если преступление было совершено ими впервые.

Маргарита Головатенко