Матвиенко предложила рассмотреть введение химической кастрации педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить возможность химической кастрации педофилов. Об этом сообщают «РИА Новости».

По ее словам, в некоторых странах уже есть такой метод. Поэтому нужно изучить опыт других государств в этом вопросе и обсудить возможность его введения. Матвиенко выступает против восстановления смертной казни для педофилов.

В ходе обсуждения закона о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов

первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак высказался, что выступает за введение пожизненного уже за первый акт педофилии.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка и тех, кто совершили это преступление впервые, но по отношению к нескольким детям. Соответствующие поправки появятся в статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Дарья Акимова