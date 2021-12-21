Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Речь идет о наказании преступников, которых уже ранее судили за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Также пожизненное лишение свободы ожидает злоумышленников за преступление в отношении двух и более детей.

— Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред, — говорится в сообщении Володина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов ранее поддержала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. По ее словам, педофилия — это сбой природы, который не лечится.

Диана Жиленкова