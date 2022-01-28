В Казани приступят к строительству и проектированию новых спортивных объектов

Фото: Илья Репин (архив)

На текущий год в Казани планируется строительство и проектирование новых спортивных объектов, сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.



В планах на 2022 год строительство следующих объектов:

футбольных манежей на базе школы №144 и в ЖК «Салават купере»;

физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №49;

трех универсальных спортплощадок по адресам: ул. Х. Такташа, 122, ул. Беломорская, 18а, Оренбургский тракт, 132.

Еще в Казани планируют приступить к проектированию центра гимнастики в «Салават купере», центра баскетбола в ЖК «Весна» и центра дзюдо на территории стадиона «Тасма».

Салихов отметил, что за последние десять лет в столице Татарстана количество спортивных объектов увеличилось почти в 1,5 раза, сообщает мэрия Казани.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2021 году ввели 311 новых спортивных сооружений. В республике функционируют 11 505 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 70,4%. По этому показателю Татарстан выбился в лидеры не только в России — в этом он стал конкурентом для многих европейских стран.

В конце декабря в пяти городах Татарстана открыли футбольные манежи. Они появились в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе.

В июле 2021-го глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина анонсировала строительство в Казани новых спортивных объектов к чемпионату 2025 года. На тот момент ведомство вело переговоры с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые тоже заинтересованы в этом. Спустя месяц Леонов уточнил, что к 2025 году, к проведению чемпионата по водным видам спорта, в Казани намерены построить многофункциональную арену и центр для хайдайвинга.

Маргарита Головатенко