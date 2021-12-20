В Татарстане открыли пять футбольных манежей — видео

В пяти городах Татарстана открыли футбольные манежи. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В их открытии по видеосвязи принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Манежи появились в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе.



Спортобъекты построили по республиканской программе строительства универсальных спортплощадок и малобюджетных спортивных сооружений. На футбольном поле одновременно могут заниматься до 24 человек.

Спорткомплекс оснащен двумя раздевалками на 12 мест и тремя душевыми. Имеется кабинет первой медицинской помощи, комната тренера, инвентарная и зал для занятий мини-футболом.

В церемонии открытия манежей также принимал участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Он отметил, что Татарстан демонстрирует позитивный пример взаимодействия государства с бизнесом.

