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Татарстан стал одним из лидеров по числу спортивных сооружений

18:27, 21.01.2022 1
Татарстан стал одним из лидеров по числу спортивных сооружений
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в 2021 году ввели 311 новых спортивных сооружений, заявил на заседании Министерства спорта РТ руководитель ведомства Владимир Леонов.

В республике функционируют 11 505 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 70,4%.

По этому показателю Татарстан выбился в лидеры не только в России — в этом он стал конкурентом для многих европейских стран.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В конце декабря в пяти городах Татарстана открыли футбольные манежи. Они появились в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьСпорт Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 18:33
    Постарались перед Универсиадой
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