Татарстан стал одним из лидеров по числу спортивных сооружений

В Татарстане в 2021 году ввели 311 новых спортивных сооружений, заявил на заседании Министерства спорта РТ руководитель ведомства Владимир Леонов.



В республике функционируют 11 505 единиц спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 70,4%.

По этому показателю Татарстан выбился в лидеры не только в России — в этом он стал конкурентом для многих европейских стран.

Фото: tatarstan.ru (архив)

В конце декабря в пяти городах Татарстана открыли футбольные манежи. Они появились в Альметьевске, Бугульме, Заинске, Чистополе и Агрызе.

Маргарита Головатенко