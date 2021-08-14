В Казани к 2025 году планируют построить многофункциональную арену и центр для хайдайвинга

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани к 2025 году, к проведению чемпионата по водным видам спорта, намерены построить многофункциональную арену и центр для хайдайвинга. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Многофункциональная арена будет предназначена как для спортивных, так и культурных мероприятий. К чемпиону внутри нее могут разместить бассейн, рассказал Леонов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

По его словам, многофункциональная арена может стать новой точкой притяжения для жителей Казани и туристов. Подобные сооружения уже есть в крупных городах США и Азии.

Где в татарстанской столице построят многофункциональную арену, пока неизвестно. Центр для хайдайвинга расположится между Дворцом водных видов спорта и «Ак Барс Ареной».

Напомним, строительство в Казани новых спортивных объектов к чемпиону 2025 года в июле анонсировала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Ведомство ведет переговоры с частными инвесторами, крупными международными компаниями, которые тоже заинтересованы в этом.

Татьяна Демина