В Казани прекратили работу 25 пунктов обслуживания транспортных карт — видео

В Казани закрылись 25 пунктов пополнения транспортных карт в метро. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Теперь пополнить карту можно на почте. В одной очереди встали те, кто пришел оплачивать услуги ЖКХ, получить пенсию. Все это не способствует улучшению санитарной обстановки.

Пожилые люди не могут оплачивать услуги через интернет. А пункты пополнения в метро закрыли в декабре.

Сейчас пополнить баланс карт можно в 575 оставшихся пунктах в банках, ТЦ и некоторых продуктовых магазинах.

В Татарстане в прошлом году приостановили действие льготных транспортных карт для непривитых граждан старше 60 лет. В ноябре в республике запустили сервис по проверке блокировки и разблокировки льготных транспортных карт.



Татьяна Леухина