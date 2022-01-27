В Казани почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда

Фото: пресс-служба администрации Советского района

Сегодня по всей России отмечается 78-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В парке у ДК им. Саид-Галиева в поселке Дербышки торжественно возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда и памятнику героям Великой Отечественной войны.



Памятная дата не должна забываться, подчеркнул начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин: «Стойкость блокадников Ленинграда — образец для нашего молодого поколения».

История многих предприятий Казани связана с Ленинградом. Так, например, тесно связана с ним история Казанского оптико-механического завода:

— Ленинград для Казанского оптико-механического завода — не просто слова. Ленинград — это жизнь нашего предприятия. Ленинградцы, которые уже в августе 1941 года были эвакуированы в Казань, смогли восстановить его и работать, — сказал заместитель генерального директора по кадрам и связям с общественностью предприятия Имамутдин Хайрутдинов.

В годы войны Казанский завод №237 (сейчас — Казанский оптико-механический завод) выпускал оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии, танков, снайперские винтовочные прицелы, фотоаппараты, бинокли, лупы. Завод награжден орденом Ленина за вклад в Победу. Предприятию на вечное хранение передали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны СССР.

Фото: пресс-служба администрации Советского района

В столице РТ знаком «Жителю блокадного Ленинграда» награждены 78 казанцев, сообщает мэрия города.

15 января казанцы приняли участие в краеведческом диктанте «Приближая Победу», посвященном 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Всего писали диктант 8 573 человека из разных регионов страны. Кроме казанцев, поучаствовали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Омска и Соликамска. Диктант проходил в онлайн-формате. Его темой была выбрана «Эвакуация из блокадного Ленинграда». Результаты объявят после 14 февраля 2022 года.

Маргарита Головатенко