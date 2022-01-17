Казанцы приняли участие в диктанте к годовщине освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Максим Платонов

Жители Казани в субботу приняли участие в краеведческом диктанте «Приближая Победу», посвященном 78-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу одного из организаторов диктанта — Санкт-Петербургский Исторический парк «Россия — моя история».

Всего писали диктант 8 573 человека из разных регионов страны. Кроме казанцев, поучаствовали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Омска и Соликамска. Участникам диктанта нужно было ответить на 22 вопроса об истории эвакуации из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Диктант проходил в формате онлайн. Его темой была выбрана «Эвакуация из блокадного Ленинграда». Результаты объявят после 14 февраля 2022 года. Каждому, кто принял участие в мероприятии, вручат памятный сертификат, набравшим максимальное количество баллов — диплом победителя.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова