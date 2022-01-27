Главное о коронавирусе на 27 января: в Татарстане не будут переводить школы на удаленку, новый вирус NeoCoV

Общая смертность в Татарстане РТ выросла на 11,5%



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 378 новых случаев COVID-19. Всего на 27 января в республике выявлено 46 618 заражений коронавирусом. Выздоровело за весь период 38 615 человек, в том числе 92 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 576 человек.

В детскую больницу Нижнекамска поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков 12—17 лет. Прививки планируют делать в поликлинике №1 «Солнечная». Сейчас собирают заявления родителей, выразивших желание вакцинировать своего ребенка. Медработники пригласят подростков, как только начнется вакцинация.

В Татарстане не планируют переводить школы на дистанционный формат обучения. Как сообщили в Минобрнауки РТ, в настоящее время используется точечный, индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении. В республике на разобщении находятся классы в 47 школах. Полностью закрытых учебных заведений нет.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии ведомства назвал основные причины смертности в республике. Первое место занимают болезни системы кровообращения, этот показатель составляет 36,5%. На втором месте находится смертность от COVID-19 с 18,1%, а на третьем — от новообразований с 11,3%. В целом за прошлый год общая смертность населения РТ выросла на 11,5% в сравнении с 2020 годом.

Фото: Ринат Назметдинов

В столице Татарстана завершил работу круглосуточный мобильный пункт вакцинации, расположенный в горбольнице №7. С сегодняшнего дня вакцинация будет круглосуточно проводиться в поликлинике №1. С 8.00 до 20.00 прививку можно будет сделать по записи в кабинете №314, а с 20.00 до 7.30 вакцину можно получить в отделении профилактики уже без предварительной записи.

Президент Татарстан Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения республики Марату Садыкову взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям. Минниханов отметил: несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме. При этом Минздрав должен исключить риск возможного инфицирования детей при поступлении в медучреждение.

В России спад заболеваемости COVID-19 ожидается в феврале

За последние сутки в России выявили 88 816 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 754 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 11 404 617 человек, а выздоровевших — до 10 129 691 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 665 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 328 770 человек.



За последние сутки проведено 770 тысяч тестов на COVID-19. За весь период проведено свыше 252,4 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

Вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков предположил, что в России всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон», может пойти на спад в первые недели февраля. По словам эксперта, текущая волна COVID-19 более острая, то есть быстро поднимается и столь же кратковременно понижается. Чумаков добавил, что эта волна может стать последней.

Шесть добровольцев получили первую дозу назальной вакцины против коронавируса или плацебо. Как рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук, нежелательных реакций отмечено не было. Вторую дозу вакцины испытуемым введут через три недели.



Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила работодателям перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Кроме того, регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования.

Также Голикова сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» распространился уже в 72 регионах страны. Показатели по госпитализации за предыдущую неделю возросли на 9,3%, новые случаи заражения — на 102,4%. Помимо прочего, за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в школах введут дистанционное обучение только в случае всплеска заболеваемости COVID-19. По мнению министра, нельзя заменить традиционное обучение удаленным. Дистанционный режим в учебных заведениях вводится только для сохранения здоровья школьников.

Тем временем в школах Новосибирской области планируют объявить всеобщий карантин. Для учеников младших классов власти намерены ввести каникулы, а для средних и старших классов планируется перевод на дистанционное обучение. Как отметил губернатор Андрей Травников, несмотря на рост заболеваемости, обязательная вакцинация детей и подростков в регионе не планируется.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на фоне пандемии COVID-19 возникли предпосылки к снижению качества знаний у школьников. Но сложившуюся ситуацию нельзя назвать катастрофической. Наблюдается незначительное понижение в тех предметных областях, где требуется использование лабораторного оборудования, и у учащихся в тех субъектах, где обучение в удаленном формате было продолжительным.



Фото: grozny.tv

В Нижегородской области из-за роста числа заражений COVID-19 приостановили диспансеризацию и профосмотры. Как рассказал замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, ограничение введено на время роста заболеваемости. Так, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в регионе возросла на 70%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав и регламент работы оперативной рабочей группы по борьбе с коронавирусом, куратором стала вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос. В общей сложности в состав группы входят более 40 человек, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и др.

Пять представителей сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин на Олимпийские игры. Одной из причин стало выявление коронавируса у руководителя сервис-группы Александра Печерского. Вместо него на Игры поедет Дмитрий Блинов. Также в Китай пока не смогли вылететь старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, массажист Роман Никитин из-за необходимости предоставить дополнительные документы, подтверждающие перенесенный коронавирус.

Фото: sport-express.ru

Штамм COVID-19 «дельта» может вернуться после «омикрона»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 362 523 525 человек, 5 626 879 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (72 910 136). На второй строчке — Индия (40 371 500), на третьей — Бразилия (24 560 093), на четвертой — Франция (17 848 291), на пятой — Великобритания (16 260 882).



Больше всего смертей зафиксировано в США (876 065). За ними следуют Бразилия (624 717), Индия (491 700), Россия (321 484, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (303 776).

Китайские ученые сообщили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее был обнаружен в ЮАР. Сейчас эта инфекция угрожает только летучим мышам. Для взаимодействия с организмом человека ему нужна определенная мутация. Ученые отметили, что природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» биологического центра при Базельском университете Ричард Неер допустил, что штамм COVID-19 «дельта» может вернуться после волны, вызванной вариантом «омикрон». Это объясняется тем, что «дельта» — заразный вариант. Спустя некоторое время, когда иммунитет ослабнет, он может конкурировать с «омикроном».

Фото: wikipedia.org

В Тель-Авиве учителям запретили проводить забастовку в знак протеста против новых правил, освобождающих школьников от карантина. Также с сегодняшнего дня в Израиле всем учащимся школ необходимо проводить два домашних теста на антиген в неделю по воскресеньям и средам перед приходом в учебное заведение. В случае получения положительного результата школьник не идет в учебное заведение, а также сдает лабораторный тест на антиген.

Кроме того, Израиль утвердил четвертую дозу вакцины от COVID-19 для людей из групп риска старше 18 лет. Решение приняли в связи с данными о пользе четвертой прививки для пожилых в возрасте 60 лет и старше, которые демонстрируют, что защита от заражения в сравнении с третьей дозой возрастает в два раза. Четвертую дозу вакцины можно получать спустя четыре месяца с момента третьей прививки.

В Египте зафиксировали самый высокий уровень заражения COVID-19 с начала пандемии. Здесь за сутки выявили более 1,8 тысячи заболевших. В общей сложности инфекцию подхватили свыше 410 тысяч человек, умерли 22,4 тысячи жителей. За сутки от COVID-19 скончались 35 заболевших.

31 января в Австрии отменят локдаун для непривитых граждан. Он был введен еще в ноябре прошлого года. Ограничения были введены для того, чтобы уберечь от перегрузки отделения реанимации и интенсивной терапии в больницах, где лечат пациентов с COVID-19. Как пояснил канцлер Австрии Карл Нехаммер, такой угрозы больше не ожидается. Кроме того, 1 февраля вступает в силу закон об обязательной вакцинации для взрослых.

Фото: dw.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19. Он получил положительный результат теста и теперь соблюдает самоизоляцию. Как рассказали в пресс-службе правительства, премьер-министр переносит заболевание бессимптомно. Пашинян будет работать в удаленном формате. Отмечается, что он на прошлой неделе привился третьей дозой вакцины от коронавируса.

Американская компания Moderna начала вторую фазу клинических исследований бустерной вакцины против штамма коронавируса «омикрон». Прививку уже сделал первый участник исследования. Как сообщили в компании, эта фаза позволит оценить эффективность вакцины для двух групп испытуемых. В первую входят те, кто прошел первичную вакцинацию двумя компонентами препарата Moderna, второй из которых был введен не менее полугода назад, во вторую — испытуемые, получившие бустерную дозу при условии, что эта доза была введена не менее трех месяцев назад.

Диана Жиленкова