Уханьские ученые предупредили о новом коронавирусе

Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV. Ранее его обнаружили в ЮАР. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Сейчас этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Для взаимодействия с организмом человека ему нужна определенная мутация. Ученые из Ухани подчеркнули, что природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.



В Офисе директора Национальной разведки США (ODNI) скептически отнеслись к версии о том, что вирус разрабатывался Китаем как биологическое оружие. Ведомство пришло к выводу, что «официальные лица Китая не знали о вирусе до того, как возникла первоначальная вспышка COVID-19».



Татьяна Леухина