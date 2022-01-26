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Уханьские ученые предупредили о новом коронавирусе

21:42, 26.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Уханьские ученые предупредили о новом коронавирусе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Китайские ученые заявили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV. Ранее его обнаружили в ЮАР. Исследование опубликовано на портале bioRxiv.

Сейчас этот коронавирус угрожает только летучим мышам. Для взаимодействия с организмом человека ему нужна определенная мутация. Ученые из Ухани подчеркнули, что природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ряд исследователей США и Великобритании считают, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В июне доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что у SARS-CoV-2 есть генетический след, которого нет у естественного коронавируса.

В Офисе директора Национальной разведки США (ODNI) скептически отнеслись к версии о том, что вирус разрабатывался Китаем как биологическое оружие. Ведомство пришло к выводу, что «официальные лица Китая не знали о вирусе до того, как возникла первоначальная вспышка COVID-19».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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