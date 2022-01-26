Минобрнауки Татарстана: в республике не планируют переводить школы на удаленку

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане не планируют переводить школы на дистант. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

На сегодняшний день используется точечный, индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении. В республике на разобщении находятся классы в 47 школах, по данным на 25 января. Полностью закрытых учебных заведений нет.



Фото: mon.tatarstan.ru

В Минобрнауки подчеркнули, что дети, которые находятся на карантине, не должны контактировать между собой и посещать общественные места.

В Татарстане, по данным на 25 января, «утренний фильтр» проходят более 466 тысяч школьников и 31 801 учитель. Количество обучающихся, не прошедших контроль «утреннего фильтра», составляет 1 027 детей.

Вчера в Управлении образования Казани сообщили, что 26 классов в 16 школах отправили на карантин из-за роста заболеваемости. Учебные заведения при этом целиком не закрываются.



Татьяна Леухина