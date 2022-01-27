В Нижнекамск поступила первая партия вакцины «Спутник М»

В детскую больницу Нижнекамска поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Вакцинацию планируют проводить в поликлинике №1 «Солнечная». Сейчас собирают заявления родителей, изъявивших желание привить своего ребенка. Оно пишется в произвольной форме на имя главного врача ДГБ с ПЦ и передается фельдшеру в школе или участковому педиатру в поликлинике. Медики пригласят подростков, как только начнется вакцинация.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первая партия препарата поступила в Татарстан в минувшее воскресенье. Республика получила 2,8 тысячи доз. Вакцинацию желающих планируется начать с середины недели. Вакцину зарегистрировали в конце ноября. Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет может быть лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.



Вчера директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России за полгода следует привить не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет для защиты их от тяжелого течения болезни.

Татьяна Леухина