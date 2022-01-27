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Нежелательных реакций у участников исследования назальной вакцины не наблюдается

04:25, 27.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Нежелательных реакций у участников исследования назальной вакцины не наблюдается
Фото: pixabay.com

Первую дозу назальной вакцины против COVID-19 или плацебо получили шесть добровольцев. Нежелательных реакций отмечено не было, процедура безболезненна, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств вуза, главный исследователь Елена Смолярчук.

— Все прошло замечательно, все чувствовали себя очень хорошо, — заявила она ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вторую дозу вакцины испытуемым введут через 21 день. О том, что получил участник исследования — плацебо или вакцину, он узнает спустя 90 дней после введения первого компонента.

Вчера директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина позволит обезопасить людей и от тяжелых форм COVID-19, вызванных «омикроном», и от самого заражения.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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