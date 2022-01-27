Швейцарский вирусолог допустил возвращение «дельты» после волны заболеваемости «омикроном»

Вариант коронавируса «дельта» может вернуться после волны COVID-19, вызванной штаммом «омикрон». Такое мнение выразил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.

Дело в том, что «дельта» — заразный вариант. Через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, он может конкурировать с «омикроном». Известно, что этот вариант вируса часто приводит к тяжелым заболеваниям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Неер допустил появление нового штамма COVID с неизвестными ранее характеристиками, передает «РИА Новости».

Ранее в ВОЗ допустили, что штамм «омикрон» может положить конец пандемии COVID-19 в Европе. К марту новым вариантом могут заразиться до 60% населения Европы, это может положить конец эпидемии.



Татьяна Леухина