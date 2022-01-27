Вирусолог Чумаков: в России заболеваемость COVID-19 пойдет на спад в феврале

Фото: Максим Платонов

В России всплеск заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом «омикрон», может пойти на спад в первые недели февраля. Такого мнения придерживается вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

По его словам, текущая волна COVID-19 более острая, то есть быстро поднимается и столь же кратковременно понижается. Об этом свидетельствуют показатели заболеваемости в США, Великобритании и др.

Фото: Максим Платонов

Эксперт отметил, что в РФ подлинные данные о заболеваемости отличаются от официальной статистики, поскольку многие люди переносят «омикрон» бессимптомно. Чумаков добавил, что это последняя масштабная волна вируса. Последующий штамм будет менее патогенным, передает радио Sputnik.

За последние сутки в России выявили рекордное количество новых заражений. Так, заболели еще 74 692 человека. В общей сложности инфекцию подхватил 11 315 801 россиянин. Всего выздоровели 10 099 937 человек, в том числе 28 197 — за минувшие сутки.



Очередной антирекорд зарегистрирован и в Татарстане. За сутки в республике обнаружили 367 новых заражений коронавирусом. Общее число заболевших составило 46 240 человек. Всего выздоровели 38 523 татарстанца, умерли 1 576 человек.



Диана Жиленкова