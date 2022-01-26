В Минпросвещения России назвали условия для перехода на дистанционное обучение в школах

Фото: Ринат Назметдинов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, при каких условиях в школах введут дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, это произойдет только при всплесках заболеваемости COVID-19. Кравцов считает, что нельзя заменить традиционное обучение удаленным. Дистанционный режим в учебных заведениях вводится лишь, чтобы сохранить здоровье школьников. Как только всплеск заболеваемости сходит на нет, дети возвращаются к традиционному виду занятий.

В России сейчас около 6,13% школьников обучаются удаленно из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2021 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что вузам страны не грозит полный переход на дистанционный формат обучения. По его мнению, как только позволит эпидемиологическая обстановка, высшие учебные заведения вернутся к очному формату занятий.



Дарья Акимова