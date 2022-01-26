Рособрнадзор заявил о предпосылках к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии

Фото: Максим Платонов

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что на фоне пандемии коронавируса появились предпосылки к снижению качества знаний у школьников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Рособрнадзор наблюдает за качеством знаний, однако ситуацию в настоящее время нельзя назвать катастрофической. Фиксируется незначительное понижение в тех предметных областях, где требуется использование лабораторного оборудования, и у школьников в тех субъектах, где обучение в удаленном формате было продолжительным. Музаев добавил, что в гуманитарной части предметов такой проблемы не наблюдается, математическая и читательская грамотность даже выросла.

Также он рассказал, что мониторинг отрицательного влияния на уровень знаний учащихся идет в рамках результатов ЕГЭ, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что полностью на дистанционное обучение в школах могут перейти только при всплесках заболеваемости COVID-19. Министр считает, что традиционное обучение нельзя заменить удаленным.

Дарья Акимова