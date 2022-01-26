Голикова: работодателям поручено перевести на удаленку максимальное число сотрудников

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила работодателям перевести на удаленку максимальное число сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, а работодателям максимально перевести работников на дистанционный формат работы.

Также, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции, вице-премьер рассказала о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в стране. Он распространился уже в 72 регионах. Показатель госпитализации за прошлую неделю вырос на 9,3%, новых случаев — на 102,4%. Кроме того, за последние два дня госпитализация детей выросла на 36,5%.

Фото: Максим Платонов

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей перевести на удаленную работу персонал там, где это возможно. Если сотрудники трудятся в традиционном формате, работодатель должен обеспечить их тестирование на коронавирус, добавил он.

Накануне стало известно, что в мэрии Казани часть работников переводят на удаленный режим работы. На месте остались те, кто непосредственно задействован в оказании услуг населению и в жизнеобеспечении города.

Дарья Акимова