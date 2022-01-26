В Казани завершает работу круглосуточный пункт вакцинации в горбольнице №7

В среду, 26 января, в горбольнице №7 в Казани завершает работу круглосуточный мобильный пункт вакцинации, сообщает Управление здравоохранения города.



Мобильный комплекс готовится к работе в районах республики. С 27 января вакцинация будет круглосуточно проводиться в поликлинике №1.

С 8.00 до 20.00 вакцинация проходит по записи в кабинете 314.

С 20.00 до 7.30 вакцину можно получить в отделении профилактики уже без предварительной записи.

В Татарстане по состоянию на 26 января провакцинировано 2 371 560 человек, из них 1 884 142 получили вторую прививку. Прирост прошедших процедуру за сутки составил 6 130 жителей. Повторную вакцинацию прошли 176 732 человека.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе президент РТ Рустам Минниханов заявлял, что сфера здравоохранения Татарстана готова к новым вызовам пандемии COVID-19. Он отметил, что количество заболевших коронавирусом резко возросло, однако в стационарах серьезного роста на наблюдается. В республике есть резерв инфекционных коек, количество которых в случае необходимости могут увеличить в три раза.

Маргарита Головатенко