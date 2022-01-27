В Казани ищут волонтеров для доставки лекарств больным COVID-19

Казанцы могут присоединиться к волонтерам, доставляющим лекарства больным COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэрии города.



Стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Основные требования: отличное самочувствие, отсутствие респираторных заболеваний и наличие около двух свободных часов для доставки лекарственных средств. Волонтеры могут работать по индивидуальному графику. Уточнить информацию и записаться в ряды добровольцев можно по телефону +7 (843) 237-51-51. Также можно заполнить анкету по ссылке.

Фото: Татьяна Леухина (архив)

На прошлой неделе волонтерский штаб #МыВместе сообщил о возобновлении своей работы. Сейчас в республике работают более 6 686 волонтеров, которые помогают в больницах, пунктах вакцинации, доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее поручил региональным властям активизировать работу волонтеров на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».



Татьяна Леухина