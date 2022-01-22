В Татарстане возобновили работу волонтерского штаба #МыВместе

В Татарстане возобновляют работу волонтерского штаба #МыВместе. Сейчас в республике работает более 6 686 волонтеров, которые помогают в больницах, пунктах вакцинации, доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

Ряды добровольцев усиливают в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Волонтеры нужны для для доставки товаров первой необходимости пожилым и маломобильным людям. Добровольцы особенно нужны в Казани, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин поручил региональным властям активизировать работу волонтеров на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».



В конце октября прошлого года «Реальное время» рассказывало, кто идет в волонтеры, с какими проблемами они сталкиваются и получают ли что-то за свой труд. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина