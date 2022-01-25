В Казани 28 февраля пройдет финал конкурса «Мисс Татарстан — 2022» — видео
В Казани 28 января состоится финал республиканского конкурса «Мисс Татарстан-2022». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Мероприятие состоится в КРК «Пирамида». В финал конкурса вышли 32 девушки.
Жюри отберет двух основных победительниц в номинациях «Мисс Казань — 2022» и «Мисс Татарстан — 2022».
Сегодня в Казани объявили имена победителей республиканской премии «Студент года — 2021». Студентом года Республики Татарстан — 2021 и победителем в номинации «Гран-при» стал Рахматджон Халилов (КНИТУ).
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