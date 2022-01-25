В Казани объявили победителей республиканской премии «Студент года — 2021»

В Казани объявили имена победителей республиканской премии «Студент года — 2021». Трансляция церемонии награждения велась на странице конкурса во «ВКонтакте».

Фото: vk.com/studentgodart

Студентом года Республики Татарстан — 2021 и победителем в номинации «Гран-при» стал Рахматджон Халилов (КНИТУ). Впервые сразу три лауреата номинации «Гран-при» получили возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш».

Ранее студент КФУ Денис Давыдов получил Гран-при российской национальной премии «Студент года — 2021» среди учащихся вузов. Всего финалисты из Татарстана получили семь наград.



Татьяна Леухина