Новости общества

21:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани объявили победителей республиканской премии «Студент года — 2021»

20:20, 25.01.2022
В Казани объявили победителей республиканской премии «Студент года — 2021»
Фото: vk.com/studentgodart

В Казани объявили имена победителей республиканской премии «Студент года — 2021». Трансляция церемонии награждения велась на странице конкурса во «ВКонтакте».

Фото: vk.com/studentgodart

Студентом года Республики Татарстан — 2021 и победителем в номинации «Гран-при» стал Рахматджон Халилов (КНИТУ). Впервые сразу три лауреата номинации «Гран-при» получили возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш».

Ранее студент КФУ Денис Давыдов получил Гран-при российской национальной премии «Студент года — 2021» среди учащихся вузов. Всего финалисты из Татарстана получили семь наград.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также