Шагиахметов: Татарстан вслед за Нижегородской областью начнет реформу в сфере градостроительства

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вслед за Нижегородской областью начнет реформу в сфере градостроительства, передав полномочия муниципалитетов на республиканский уровень с одновременным созданием института пространственного развития. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, представляя обновленную концепцию «Стратегия РТ-2030» на сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

По его словам, реформирование даст возможность разработать варианты развития агломераций.

— Сейчас в республике используется договорная модель с главами муниципалитетов, заключены соглашения о межмуниципальном взаимодействии. Но это не эффективно, — пояснил он.

По этой причине президентом РТ принято решение о поэтапной передаче «ряда полномочий в области градостроительства с муниципального на республиканский уровень с одновременным созданием института пространственного развития». Правда, сроки его учреждения и на базе какого проектного института он появится, не называлось. В заключение он предложил внести в градостроительный кодекс положения о территориальном планировании и зонировании агломераций на территории двух муниципалитетов, которые будут иметь верховенство над муниципальными градостроительными актами.