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Казанский Кремль пообещал рассказать о будущем Институте пространственного развития

12:17, 21.04.2021
Казанский Кремль пообещал рассказать о будущем Институте пространственного развития
Фото: realnoevremya

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова уверила, что Институт пространственного развития будет сформирован, и пообещала позже представить информацию.

Как только все будет сформировано, для журналистов проведут пресс-конференцию, чтобы объяснить, как это все будет работать.

«Курирует и занимается этим вопросом сейчас наш первый вице-премьер Рустам Нигматуллин. Безусловно, какая-то основная база будет сконцентрирована и привлечена представителями ЦЭСИ. У нас уже сформирован определенный потенциал экспертов, которые умеют заниматься вопросами прогнозирования экономического развития в территориальном планировании. Здесь, наверное, будет дополнительно привлечены эксперты, занимающиеся именно территориальным развитием и градостроительством», — заявила Лилия Галимова.

Ранее Галимова уже сообщала, что Институт пространственного развития будет создан в Татарстане в ближайшее время.

Елена Симакова
Общество Татарстан
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