В Альметьевске с 2022 года могут перестать ходить рейсовые автобусы

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В Альметьевске с 1 января 2022 года могут перестать ходить рейсовые автобусы. Об этом заявил мэр города Тимур Нагуманов.

Единственный городской перевозчик «Апопат» отказывается от участия в торгах по перевозкам на следующий год, поэтому аукцион пока не проводили.

— Мы ведем очень тяжелые переговоры. Находим пути решения. Надеюсь, что с 1 января они не поставят на прикол все свои транспортные единицы. Но ситуация реально непростая, — приводит «Коммерсант» слова чиновника.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У города пока отсутствуют деньги на общественный транспорт. В следующем году запланирована закупка десяти троллейбусов на автономном ходу. Деньги выделили из бюджета Татарстана.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о планах приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах.

Татьяна Леухина