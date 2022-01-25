В России за сутки новый антирекорд по заболевшим коронавирусом — 67 809 случаев

За последние сутки в России выявили 67 809 случаев заболевания коронавирусом, это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 11 241 109 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 26 404 человека, всего выздоровевших — 10 071 740 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 681 россиянина, всего от инфекции скончались 327 448 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия побила вчерашний суточный рекорд в 65 109 случаев. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко