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В России за сутки новый антирекорд по заболевшим коронавирусом — 67 809 случаев

11:48, 25.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки новый антирекорд по заболевшим коронавирусом — 67 809 случаев
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 67 809 случаев заболевания коронавирусом, это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 11 241 109 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 25 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 26 404 человека, всего выздоровевших — 10 071 740 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 681 россиянина, всего от инфекции скончались 327 448 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Россия побила вчерашний суточный рекорд в 65 109 случаев. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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