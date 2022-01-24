В России зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом за сутки — 65 109 случаев
За последние сутки в России выявлено 65 109 новых случаев коронавируса — это новый рекорд. Выздоровели 21 714 человек, сообщает федеральный оперштаб.
Таким образом, число зараженных выросло до 11 173 300 человек, а выздоровевших — до 10 023 622 человек.
Зафиксировано 655 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 326 112 человек.
За прошедшие сутки в России выявили 63 205 новых случаев заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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