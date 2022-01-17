В 2021 году Казань посетили 3 млн туристов

Фото: Максим Платонов

В 2021 году столица Татарстана приняла 3 миллиона туристов. Чаще всего Казань встречала приезжих из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Чебоксар, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Отмечается, что в 2021 году уровень туристического потока приблизился к показателям 2018 года — 3,2 млн туристов. В 2020 году из-за пандемии в Казань приехали всего 1,7 млн туристов.

Чаще всего в столице Татарстана туристы посещают Кремль, пешеходную улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную, аквапарк «Казанская Ривьера» и различные музеи. Привлекли путешественников и новые городские объекты: вновь возведенный собор Казанской иконы Божией матери, экстрим-парк «Урам» и мультимедийный центр «Союзмультпарк».

Фото: Максим Платонов

В новогодние праздники Татарстан посетили 140 тысяч туристов. С 2 по 9 января загрузка отелей составила 90%.



Диана Жиленкова