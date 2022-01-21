Замглавы Минтранса Владимир Токарев арестован по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс».

Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из документов, ущерб по делу превысил 523 миллиона рублей.

Фото: mintrans.gov.ru

Чиновника задержали в среду в качестве подозреваемого по делу о коррупции. СМИ уточняли, что уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.

Вчера Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда его поместили в изолятор временного содержания.

Маргарита Головатенко