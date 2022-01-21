Замглавы Минтранса Владимир Токарев арестован по делу о мошенничестве
Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева по делу о мошенничестве, сообщает «Интерфакс».
Токареву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как следует из документов, ущерб по делу превысил 523 миллиона рублей.
Чиновника задержали в среду в качестве подозреваемого по делу о коррупции. СМИ уточняли, что уголовное дело не связано с его работой в Минтрансе.
Вчера Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда его поместили в изолятор временного содержания.
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